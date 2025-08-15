Putin elogia tropas norte-coreanas em carta a Kim Jong Un

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou as tropas da Coreia do Norte enviadas para combater na Ucrânia, que chamou de "heroicas" em uma carta enviada ao líder Kim Jong Un, informou a imprensa estatal norte-coreana nesta sexta-feira.

Em uma carta por ocasião do aniversário da libertação da Coreia do domínio japonês, Putin lembrou como as unidades do Exército Vermelho soviético e as forças norte-coreanas lutaram juntas para acabar com a ocupação colonial.

"Os laços de amizade militante, boa vontade e ajuda mútua que se consolidaram nos dias da guerra, há muito tempo, continuam sólidos e confiáveis até hoje", afirmou o presidente russo no texto divulgado pela imprensa estatal da Coreia do Norte.