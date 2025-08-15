Putin volta à cena diplomática no tapete vermelho de Trump

Tapete vermelho, sobrevoo de caças e uma gentileza quase excessiva permitiram a Vladimir Putin sair nesta sexta-feira (15) do isolamento causado pela guerra na Ucrânia. O presidente russo foi recebido por seu colega Donald Trump com uma coreografia calculada, no estado americano do Alasca.

Os dois desembarcaram de seus respectivos aviões pouco depois das 11h locais, na Base Aérea Elmendorf-Richardson. Trump aplaudiu brevemente enquanto Putin caminhava em sua direção sobre um tapete vermelho estendido na pista. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mãos, sorriram e trocaram algumas palavras.

Para o líder russo, alvo de uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional e de várias sanções, aventurar-se fora de seu país é algo excepcional. E tê-lo feito para ser recebido com todas as honras nos Estados Unidos era algo impensável até o retorno à Casa Branca de Trump, que rompeu com a postura pró-Ucrânia de seu antecessor democrata Joe Biden.