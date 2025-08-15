Relação Trump-Putin: entre elogios e insultos

"Acho que ele está destruindo a Rússia por não chegar a um acordo", disse ele a repórteres em 20 de janeiro, referindo-se a Putin, embora tenha observado que sempre se deu "muito bem" com ele.

Um dia depois, publicou em sua rede Truth Social: "Vou fazer um enorme FAVOR à Rússia, cuja economia está fracassando, e ao presidente Putin. Cheguem a um acordo agora e PAREM com essa guerra ridícula! SÓ VAI PIORAR", escreveu em letras maiúsculas.

"Sempre tive uma relação muito boa com o presidente Putin", também afirmou.

Os elogios foram retribuídos. Em 24 de janeiro, o líder russo disse que seu homólogo americano "não é apenas inteligente, ele é uma pessoa pragmática".

"O presidente Putin até usou meu forte slogan de campanha, 'BOM SENSO'. Nós dois acreditamos muito nisso", disse Trump após um telefonema em 12 de fevereiro.

- "Vladimir, PARE!" -

No entanto, no final de março, o nervosismo tornou-se evidente e Trump mencionou a possível "culpa da Rússia" pela persistência da guerra e disse estar "irritado" com Putin quando este atacou a credibilidade do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.