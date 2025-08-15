Reunião em formato restrito entre Trump e Putin terminou (Kremlin)

As conversas desta sexta-feira (15) em pequeno comitê entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu colega russo, Vladimir Putin, na base aérea Emendorf-Richardson, no Alasca, foram concluídas, anunciou o Kremlin no aplicativo Telegram.

Não ficou claro se elas serão seguidas de outras conversas, com mais funcionários. Os dois presidentes devem participar de uma entrevista coletiva mais tarde.

