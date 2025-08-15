Sabalenka é eliminada por Rybakina nas quartas de final em Cincinnati

Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022, está tendo seu melhor desempenho no circuito de quadra dura antes do US Open, que começa em 24 de agosto.

No último mês, ela chegou às semifinais em Washington (WTA 500) e Montreal (WTA 1000), mas perdeu inesperadamente para as canadenses Leylah Fernández e Victoria Mboko.

Nesta sexta-feira, sob um sol escaldante, Rybakina atropelou Sabalenka com um tênis extremamente eficiente e um saque imparável, conquistando 81% dos seus pontos no primeiro serviço.

Líder do ano em aces, o cazaque castigou a bielorrussa com 11 e neutralizou suas cinco oportunidades de quebra.

"Estou feliz com meu saque. Foi a chave hoje", reconheceu a vencedora. "Se Aryna tivesse sacado bem, teria sido completamente diferente. Espero continuar assim".

Irreconhecível tanto no jogo quanto na atitude, Sabalenka não conseguiu encontrar forças para resistir ao bombardeio de Rybakina e perdeu o primeiro set em apenas 28 minutos.