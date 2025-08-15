Senador dos EUA pede que Colômbia "erradique por completo" a cocaína

O senador republicano Bernie Moreno condicionou nesta sexta-feira (15) as futuras relações dos Estados Unidos com a Colômbia à erradicação total da cocaína, enquanto a produção do país atinge níveis históricos.

Em uma coletiva de imprensa em Bogotá, o senador republicano Bernie Moreno, acompanhado de seu colega democrata Rubén Gallego, expressou preocupação com o aumento da cocaína vinda da Colômbia, a poucos meses de os Estados Unidos decidirem se renovam ou não a certificação do país como aliado na luta contra as drogas.

"A Colômbia tem que erradicar completamente sua economia baseada na cocaína e tomar todas as medidas necessárias para que isso aconteça (...) e estaremos aqui para apoiar um governo que leve isso muito, muito a sério", afirmou o congressista nascido em Bogotá.