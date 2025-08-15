Setor do pescado no Brasil sofre como poucos com tarifaço de Trump

Antes do tarifaço, 40% deste volume iam para o mercado americano. Desde que as sobretaxas entraram em vigor, as exportações já diminuíram quase um terço e "a expectativa agora é que as exportações aos Estados Unidos fiquem zeradas, [pois] a taxação de 50% é inviável", diz à AFP o diretor da empresa, Juliano Kubitza.

Do alevino aos postos de venda, o ciclo da tilápia - um pescado de carne branca e consumo popular - demora oito meses. "Não é, por exemplo, como o frango, que tem um ciclo de 40 dias e você pode recalcular: o peixe é como um trem em movimento, não dá para frear rapidamente", lamenta o empresário.

A diretoria da Fider corre contra o tempo para abrir mercados substitutos, embora estejam resignados de que "não existem outros países com o tamanho do consumo dos Estados Unidos".

- Impactos -

A Fider emprega quase 500 pessoas em Rifaina, cidade às margens do rio Grande com 4 mil habitantes, e outros municípios no norte do estado de São Paulo.

"Eu já comentei com os meninos: 'Olha, o tarifaço vem para dar uma rebatida na gente, querendo ou não isso vai impactar no emprego nosso e na produção nossa porque aqui exportamos muito'", admite Sérgio Secco, um funcionário de 43 anos que lidera uma equipe que trabalha nos tanques.