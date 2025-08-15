Starship, megafoguete de Musk, tentará decolar novamente em 24 de agosto

O 10º voo de teste do superfoguete tem decolagem prevista para domingo, 24 de agosto, da Starbase, instalações da empresa no Texas, informou a SpaceX em seu site.

Em meio a dois voos de teste realizados no início deste ano, a seção superior da nave, destinada a transportar tripulação e carga, explodiu pouco após o lançamento.

Embora o Starship tenha conseguido chegar ao espaço durante o último teste no final de maio, ele também explodiu quando um vazamento de combustível causou uma perda de controle.

O sistema de propulsão deveria pousar no Golfo do México, mas se desintegrou antes de tocar a água.

Com 123 metros de altura, este gigantesco foguete branco e preto foi projetado para ser totalmente reutilizável e lançado a um custo relativamente baixo.

A SpaceX segue apostando no seu mantra de "falhar rápido, aprender rápido", que a levou a dominar os voos espaciais comerciais.