Trump decola para reunião com Putin sobre Ucrânia no Alasca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partiu de Washington rumo ao Alasca nesta sexta-feira (15) para uma reunião de cúpula com seu homólogo russo, Vladimir Putin, que pode ser decisiva para o futuro da Ucrânia.
"MUITO EM JOGO", publicou Trump em sua plataforma Truth Social pouco antes de embarcar no Air Force One e decolar para o voo de quase sete horas até Anchorage.
© Agence France-Presse
