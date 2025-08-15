Trump decola para reunião com Putin sobre Ucrânia no Alasca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partiu de Washington rumo ao Alasca nesta sexta-feira (15) para uma reunião de cúpula com seu homólogo russo, Vladimir Putin, que pode ser decisiva para o futuro da Ucrânia.

"MUITO EM JOGO", publicou Trump em sua plataforma Truth Social pouco antes de embarcar no Air Force One e decolar para o voo de quase sete horas até Anchorage.

bur-st/sco/mr/dg/jc