Trump e Putin encerram coletiva de imprensa sem responder perguntas

A coletiva de imprensa após a reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, terminou nesta sexta-feira (15) sem que nenhum dos dois respondesse às perguntas dos jornalistas.
Após quase três horas de reunião, Putin tomou a palavra, apesar do protocolo determinar que o anfitrião fale primeiro. Mesmo diante das perguntas dos jornalistas, Trump cumprimentou Putin com um aperto de mãos para encerrar a coletiva de imprensa.
