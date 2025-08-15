Trump e Putin se reúnem no Alasca para debater o futuro da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, se reúnem nesta sexta-feira (15) no Alasca em um encontro de cúpula que pode ser decisivo para o futuro da Ucrânia e deixa o mundo em suspense.

Putin pisará em território ocidental pela primeira vez desde que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, uma guerra que provocou as mortes de dezenas de milhares de pessoas e na qual as tropas da Rússia continuam avançando. Atualmente, os militares do país controlam quase 20% do território ucraniano.

Trump fez o convite por sugestão do próprio chefe de Estado russo, mas o presidente americano tem demonstrado uma postura defensiva e advertiu que a reunião pode terminar em questão de minutos se Putin não ceder.