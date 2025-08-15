Trump e Putin trocam aperto de mãos antes de cúpula no Alasca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu contraparte russo, Vladimir Putin, trocaram um aperto de mãos na Base Aérea Elmendorf-Richardson, no Alasca, antes de sua cúpula sobre a guerra na Ucrânia.

O mandatário russo caminhou em direção a Trump em um tapete vermelho e os dois se cumprimentaram com um aperto de mãos. Putin disse algumas palavras a seu anfitrião.

Em seguida, deram um segundo aperto de mãos antes de entrarem juntos em um carro.