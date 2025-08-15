Turistas fogem da onda de calor em Roma

São 9h30 e o termômetro já marca mais de 30 graus em frente às Catacumbas de São Calisto. Olivia Ansari, de férias com a família na Itália, é uma dessas turistas que adaptam seu itinerário ao calor e saem para descobrir Roma cedo, muito tarde... ou no subsolo.

A advogada de 32 anos, que viaja com a mãe e a tia, diz claramente: "Se pudéssemos adiar a nossa viagem, teríamos feito isso, mas já tínhamos tudo reservado".

Então elas se adaptam. "Reservamos nossa primeira visita às 7h30. E voltamos para casa antes do meio-dia, para sair novamente por volta das 16h00 ou 17h00", explica à AFP, aninhada em um banco de pedra à sombra ao lado de sua tia, que parece exausta em plena onda de calor.