Ucrânia ataca refinaria de petróleo na Rússia poucas horas antes de reunião Putin-Trump

Drones ucranianos atingiram na noite de quinta-feira uma refinaria de petróleo e um bloco de apartamentos na Rússia, o que provocou uma morte, poucas horas antes da reunião de cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca.

"A refinaria de petróleo de Sizran, na região russa de Samara, foi atingida", afirmou o Estado-Maior ucraniano no Telegram.

A refinaria, que fica a mais de 800 km da fronteira ucraniana, é apresentada por Kiev como "a mais importante do sistema Rosneft", uma das principais empresas russas de extração, transformação e distribuição de petróleo.