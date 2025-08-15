Ucrânia 'conta' com Trump para convencer Rússia a acabar com a guerra, diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, "conta" com Donald Trump para convencer a Rússia a encerrar a guerra na Ucrânia, a poucas horas da cúpula do mandatário americano com seu contraparte russo, Vladimir Putin, no Alasca.
"É hora de acabar com a guerra, e os passos necessários devem ser dados pela Rússia. Contamos com os Estados Unidos", escreveu Zelensky em uma publicação nas redes sociais.
bur-jc/asy/rmb/mab/eg/yr/aa
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.