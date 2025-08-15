Vendas no varejo e produção industrial chinesa avançam menos que o esperado em julho

As vendas no varejo e a produção industrial da China cresceram em um ritmo mais lento do que o esperado em julho, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (15), no momento em que a segunda maior economia do mundo luta contra a turbulência comercial e uma persistente estagnação do consumo.

As vendas no varejo, um indicador-chave da demanda dos consumidores, cresceram 3,7% em relação ao resultado do mesmo período no ano passado, segundo os números divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas.

A produção industrial de julho também ficou abaixo das expectativas, com um avanço na base anual de 5,7%, segundo a mesma fonte.