Vietnã na vanguarda do investimento privado estrangeiro no campo cubano

O campo em Cuba esteve por décadas sob responsabilidade de produtores nacionais. O Vietnã havia assessorado Cuba no cultivo de arroz, mas é a primeira vez que uma empresa privada obtém terras em usufruto na ilha comunista.

A empresa vietnamita, uma subsidiária do produtor de alimentos Fujinuco Group, recebeu este ano 1.000 hectares para plantar arroz, um alimento indispensável na mesa dos cubanos, que têm um consumo per capita de 60 quilos por ano.

O governo aprovou este investimento após uma queda de 52% na produção agrícola entre 2018 e 2023, de acordo com dados do Centro de Estudos da Economia Cubana da Universidade de Havana.

A produção de arroz caiu de 300.000 toneladas em 2018 a 55.000 durante a pandemia, com uma lenta recuperação nos últimos anos, de acordo com autoridades.

Em Los Palacios, 118 quilômetros a oeste de Havana, a empresa vietnamita recuperou um campo de arroz abandonado, limpou a vegetação e colocou em funcionamento uma fábrica automatizada de secagem de arroz que estava em desuso.

- Resultados e problemas -

Após 120 dias de trabalho árduo, os resultados chegaram. "Temos (um rendimento de) sete toneladas (por hectare) e queremos mais", disse orgulhoso à imprensa um técnico da Agri VAM, em maio.