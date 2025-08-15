Viúva de Navalny pede a Putin que liberte opositores à guerra na Ucrânia

"Devem tomar uma decisão irreversível, algo que não possa ser desfeito" para que esta cúpula seja "histórica", afirmou, referindo-se à guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que solicitou uma nova troca de prisioneiros.

Desde fevereiro de 2022, quando iniciou a invasão na Ucrânia, a Rússia restringiu drasticamente a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão na internet, com processos judiciais contra centenas de pessoas que se opuseram à guerra.

Muitos opositores russos tiveram que fugir do país.

"Infelizmente, sei melhor do que ninguém o custo da demora" na libertação de prisioneiros, escreveu Navalnaya, referindo-se ao seu marido, o principal opositor de Putin que morreu de forma repentina em uma colônia penal no Ártico em 16 de fevereiro de 2024.

Sua família e apoiadores afirmam que ele foi assassinado por ordem de Putin.

bur-mby/mr/pc/meb/jc/fp