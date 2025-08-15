Zverev atropela Shelton e vai enfrentar Alcaraz nas semis de Cincinnati

O tenista alemão Alexander Zverev obteve uma vitória contundente sobre o americano Ben Shelton nesta sexta-feira (15) e avançou para as semifinais do Masters 1000 de Cincinnati, onde enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz.

Número três do mundo, Zverev derrotou Shelton (6º) por 6-2 e 6-2 nesta partida das quartas de final, deixando o torneio sem representantes locais na chave masculina.

O alemão, campeão do torneio em 2021, não concedeu uma única quebra de serviço ao jovem tenista de Atlanta, que competiu em Cincinnati com pouco tempo de descanso após levantar seu primeiro troféu do Masters 1000 em Toronto neste mês.