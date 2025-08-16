Alcaraz supera um debilitado Zverev e fará final em Cincinnati contra Sinner

"Começamos muito bem a partida, bons ralis, alto nível, mas de repente ele começou a se sentir mal", relatou. "Meu foco então estava em como ele se sentia em vez de me concentrar no meu jogo. Foi uma situação muito difícil e desejo o melhor para ele".

O ex-número um mundial vai lutar na segunda-feira por seu primeiro título do Masters 1000 de Cincinnati, depois da final perdida em 2023 contra Novak Djokovic.

Desde abril, Alcaraz soma sete torneios consecutivos chegando à final.

Três dessas finais foram contra Sinner, com duas vitórias do espanhol no saibro do Masters 1000 de Roma e de Roland Garros e a mais recente vitória do italiano na grama de Wimbledon.

"Estou ansioso para jogar contra ele de novo", garantiu Alcaraz. "Graças a ele eu mostro o meu melhor tênis, e para o público também é ótimo porque nos levamos ao limite. Estou pronto para o desafio".

Neste sábado, o espanhol enfrentava seu maior teste do torneio contra Zverev, que tinha vantagem de seis vitórias em 11 duelos anteriores.