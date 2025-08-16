Após cúpula de alto risco, Trump parece ter cedido a Putin

Mas Putin voltou a encontrar uma maneira de cortejar Trump. Perante as câmeras, o líder russo disse que não teria havido guerra ?obviamente iniciada por ele mesmo? se Trump tivesse sido presidente em 2022, em vez de Biden, um tema que Trump costuma mencionar.

Trump lamentou o efeito que teve nas relações com Putin o que voltou a classificar de "engano" após as descobertas dos serviços de inteligência dos Estados Unidos de que a Rússia interferiu nas eleições de 2016 para favorecê-lo.

Após a cúpula, em uma entrevista à Fox News, Trump afirmou que "uma das coisas mais interessantes" que Putin lhe contou foi sobre (...) o sistema eleitoral dos Estados Unidos.

Com tom de aprovação, Trump afirmou que Putin ?no poder na Rússia desde 2000 e declarado vencedor das eleições de 2024 com 88% dos votos? falou sobre os riscos do voto por correio. E Trump contou que, sobre sua derrota em 2020 diante de Biden, Putin também lhe disse: "Você ganhou essas eleições por uma diferença enorme".

As autoridades eleitorais e especialistas dos Estados Unidos não encontraram evidências de fraude em grande escala na votação por correio nas eleições de 2020, algo que Trump, como nunca ocorreu na história dos Estados Unidos, se recusou a reconhecer.

- "Vergonhoso" ou digno de "reconhecimento"? -

Os rivais democratas de Trump expressaram sua indignação pela falta de avanços na cúpula no Alasca e afirmaram que apenas serviu para normalizar a relação com Putin, contra quem há um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional.