Barcelona estreia no Espanhol com vitória tranquila sobre o Mallorca

Já no segundo tempo, nos minutos finais, Yamal (90'+4) fechou o placar batendo colocado de canhota da entrada da área.

A vitória confortável coloca o Barcelona na liderança do campeonato pelo melhor saldo de gols, à espera do fim da primeira rodada, que ainda terá jogos entre domingo e terça-feira.

O jogo deste sábado em Mallorca foi marcado pelas decisões controversas da arbitragem.

A torcida local reclamou muito das expulsões do volante Manu Morlanes (33'), por falta em Yamal, e do atacante Vedat Muriqi (39'), que levantou demais o pé em uma dividida com o novo goleiro do Barça, Joan García.

Raphinha poderia ter sido expulso por uma entrada forte por trás nos acréscimos do primeiro tempo (45'+7), mas o árbitro optou por mostrar o cartão amarelo para o brasileiro.

O atacante inglês Marcus Rashford, emprestado ao clube catalão pelo Manchester United, fez sua estreia oficial, mas teve uma atuação discreta.