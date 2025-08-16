Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames médicos

Ele está proibido de se expressar nas redes sociais, seja diretamente ou por meio de terceiros, com a justificativa de que as utilizava para obstruir a justiça.

Bolsonaro, que sofre sequelas de uma facada sofrida em 2018, quando era candidato, foi autorizado a permanecer no hospital por oito horas e depois deve retornar à sua residência. Cerca de vinte apoiadores o aguardavam do lado de fora com bandeiras do Brasil, Israel e Estados Unidos.

O ex-presidente alega inocência e diz ser vítima de uma "perseguição". Seu caso desencadeou uma crise diplomática e comercial entre Brasília e Washington.

Em retaliação ao julgamento contra seu aliado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou tarifas de 50% sobre as importações brasileiras, enquanto seu governo impôs sanções ao ministro Alexandre de Moraes, que preside o caso.

O STF, no entanto, avança com o julgamento e convocou várias sessões entre 2 e 12 de setembro para decidir se Bolsonaro é culpado de planejar um golpe de Estado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que pode levá-lo a cerca de 40 anos de prisão.

jss/dg/aa