Bolsonaro volta à prisão domiciliar após exames médicos a semanas de veredicto

Bolsonaro foi submetido a uma longa cirurgia em abril para resolver uma obstrução intestinal decorrente de uma facada que recebeu em 2018, quando era candidato. Permaneceu internado durante três semanas após a operação.

"Aparentemente está tudo em ordem (...) mas ele persiste com esse quadro de esofagite e algum grau de refluxo", afirmou o médico Claudio Birolini, cirurgião de Bolsonaro.

"O fato dele estar em casa agora prejudica um pouco a atividade física, então a gente está sugerindo a ele que intensifique um pouco os exercícios, musculação, etc. Porque ele não pode fazer caminhada, não pode fazer nada nesse sentido", acrescentou Birolini.

Bolsonaro deixou o hospital às 14h00 e retornou em seguida à residência onde está confinado desde o início de agosto por violar uma proibição judicial de uso de redes sociais.

O ex-mandatário limitou-se a dar um breve cumprimento a alguns apoiadores que o esperavam em frente ao centro médico com bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. Não se dirigiu à imprensa.

O ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do processo, lhe proibiu de se expressar nas redes sociais, seja diretamente ou por meio de terceiros, sob o argumento de que ele as utilizava para obstruir a Justiça.