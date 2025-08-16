Chanceler alemão sugere que cúpula Trump-Putin-Zelensky ocorra na Europa

A cúpula entre Trump, Zelensky e Putin poderia ocorrer na Europa, sugeriu neste sábado (16) o chanceler alemão, apesar da ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o presidente russo.

"Acredito (...) que tal reunião tripartite ocorrerá. A data e o local ainda estão por definir (...) Propusemos que o local seja na Europa", declarou Friedrich Merz em uma entrevista às emissoras alemãs NTV e RTL, transmitida neste sábado e da qual a AFP obteve uma cópia textual antecipadamente.

"Talvez este devesse ser o local onde essas conversas aconteçam de forma permanente", acrescentou o líder alemão, sem mencionar nenhuma cidade ou país específico.