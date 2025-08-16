Com 2 gols de Richarlison, Tottenham estreia com vitória no Inglês

Em jogo simultâneo, o Sunderland, de volta à primeira divisão depois de oito anos, também conseguiu uma vitória por 3 a 0, sobre o West Ham. Os gols foram marcados por Eliezer Mayenda (61'), Daniel Ballard (73') e Wilson Isidor (90'+2).

Também neste sábado, o Fulham arrancou um empate fora de casa com o Brighton em 1 a 1, enquanto Aston Villa e Newcastle ficaram no 0 a 0.

No último jogo do dia, o Manchester City visita o Wolverhampton.

O Campeonato Inglês continua no domingo com três jogos, destaque para o duelo entre Manchester United e Arsenal em Old Trafford e para o clássico londrino entre Chelsea, campeão mundial em julho, e Crystal Palace, que no último fim de semana conquistou a Supercopa da Inglaterra. No dia seguinte, o Leeds United fecha a rodada recebendo o Everton.

Na sexta-feira, no jogo que abriu a temporada 2025/2026, o campeão Liverpool derrotou o Bournemouth por 4 a 2, em Anfield.

A partida foi marcada pelos insultos racistas de um torcedor dos 'Reds' contra o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, que levaram o juiz a interromper o duelo por alguns minutos.