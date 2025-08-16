Com Pogba na torcida, Monaco estreia no Francês com vitória sobre o Le Havre

O Monaco, terceiro colocado na temporada passada e um dos candidatos ao título, estreou no Campeonato Francês neste sábado (16) com uma vitória por 3 a 1 sobre o Le Havre.

Em uma das tribunas do estádio Louis II estava o meia Paul Pogba, principal contratação do time do Principado para a nova temporada, que ainda está em processo de recondicionamento físico.

Pogba não foi o único novo reforço do Monaco que não pôde estar em campo neste sábado. O atacante espanhol Ansu Fati, pelo mesmo motivo, também desfalcou a equipe.