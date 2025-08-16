Defesa Civil de Gaza anuncia 22 mortos por disparos e ataques israelenses

A Defesa Civil local informou, neste sábado (16), a morte de 22 palestinos, incluindo crianças, na ofensiva israelense na Faixa de Gaza, devastada por mais de 22 meses de guerra.

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Basal, declarou à AFP que um bairro da Cidade de Gaza foi submetido a bombardeios por quase uma semana.

"Estimamos que mais de 50.000 pessoas permanecem no bairro de Zeitun, a maioria sem água nem comida", afirmou, acusando Israel de "limpeza étnica" nesse bairro e no vizinho Tal al Hawa.