EUA propôs à Ucrânia 'garantias de segurança' semelhantes às da Otan, mas sem adesão

Outra fonte familiarizada com o assunto, também sob condição de anonimato, confirmou à AFP que a ideia de proteção inspirada na Otan foi mencionada durante a ligação.

"Mas ninguém sabe em detalhes como isso funcionaria ou por que (Vladimir) Putin a aceitaria se ele é categoricamente contra a Otan e, evidentemente, contra qualquer garantia efetiva da soberania da Ucrânia", afirmou.

Segundo a mesma fonte, esta questão poderá ser abordada durante a reunião agendada para segunda-feira em Washington entre Trump e Zelensky.

O Artigo 5 do Tratado da Otan estabelece o princípio da defesa mútua: se um país-membro for atacado, todos os outros virão em seu auxílio.

A Ucrânia há muito tempo aspira oficialmente a ingressar na Otan, mas Trump rejeitou essa possibilidade ao retornar à Casa Branca em janeiro.

Kiev exige sólidas "garantias de segurança" para dissuadir o Kremlin de atacar novamente após um eventual cessar-fogo no front.