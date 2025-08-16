EUA suspende vistos humanitários para palestinos de Gaza

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou neste sábado (16) a suspensão dos vistos médicos para refugiados palestinos da Faixa de Gaza enquanto aguarda uma investigação, após uma influenciadora de extrema direita denunciar essa política humanitária.

"Todos os vistos de visitante para pessoas de Gaza ficam suspensos enquanto realizamos uma revisão completa e exaustiva do processo e dos procedimentos utilizados nos últimos dias para conceder um pequeno número de vistos médicos e humanitários temporários", declarou o Departamento de Estado em sua conta no X.

Esse anúncio surge após publicações, na mesma rede social, de Laura Loomer, jornalista e influenciadora aliada do presidente Donald Trump, conhecida por suas teorias racistas e conspiratórias.