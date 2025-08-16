França insta Israel a abandonar seu plano de assentamentos na Cisjordânia

A França pediu a Israel, neste sábado (16), que "abandone seu projeto" de construção de 3.400 casas na Cisjordânia, o que "constitui uma grave violação do direito internacional", afirmou o Ministério das Relações Exteriores francês.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. Cerca de três milhões de palestinos vivem lá, juntamente com cerca de 500.000 israelenses que vivem em assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional.

"A França condena energicamente a decisão das autoridades israelenses de validar o projeto de assentamento E1, que prevê a construção de mais de 3.000 casas ao leste de Jerusalém", disse um porta-voz do ministério.