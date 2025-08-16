Furacão Erin se intensifica para categoria 4 enquanto se aproxima do Caribe

O furacão Erin se intensificou para uma tempestade de categoria 4 neste sábado (16) enquanto avançava em direção ao Caribe, e as autoridades meteorológicas alertaram sobre possíveis enchentes repentinas e deslizamentos de terra.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) informou em seu último relatório que os ventos máximos sustentados da tempestade aumentaram para 230 quilômetros por hora às 8h00 (9h00 em Brasília), tornando-a um grande furacão.

Erin, o primeiro furacão da temporada no Atlântico deste ano, estava localizado a cerca de 195 quilômetros a nordeste de Anguilla, nas Ilhas Leeward do norte, uma área que inclui as Ilhas Virgens Americanas e Britânicas.