Governo do Canadá intervém para deter greve da Air Canada

"Esta não é uma decisão que eu tenha tomado de forma leviana. O potencial impacto negativo imediato sobre os canadenses e nossa economia é simplesmente grande demais", declarou Hajdu à imprensa.

No entanto, ela indicou que a Air Canada pode demorar entre cinco e dez dias para retomar seus serviços regulares após a interrupção.

O Sindicato Canadense de Empregados Públicos (Cupe), que representa os 10 mil tripulantes de cabine da Air Canada, declarou que seus membros permanecerão em greve até que o governo emita uma ordem formal para que retornem ao trabalho.

"Ainda estamos em posição legal para declarar greve e continuaremos fazendo isso. Devemos demonstrar à empresa que temos o controle da situação", escreveu a seção da Air Canada do sindicato no Facebook.

Em um comunicado separado, o Cupe criticou duramente a intervenção do governo, considerando que "recompensa a recusa da Air Canada em negociar de forma justa, dando exatamente o que ela queria". "Isso cria um precedente terrível", acrescentou.

Além de aumentos salariais, o sindicato quer discutir a questão do trabalho em solo não remunerado, incluindo o processo de embarque.