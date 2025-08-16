Haaland faz 2 e City goleia Wolverhampton na estreia no Inglês

Um dos favoritos ao título, o Manchester City começou o Campeonato Inglês goleando o Wolverhampton fora de casa por 4 a 0 neste sábado (16), com dois gols do atacante norueguês Erling Haaland.

Desta forma, o time do técnico Pep Guardiola sobe provisoriamente para a ponta da tabela, enquanto espera o fim da primeira rodada com os jogos de domingo e segunda-feira.

Mas além da liderança, o City conseguiu passar seu recado: quer voltar a levantar o troféu da Premier League, depois de ver o Liverpool ser o campeão da última edição, interrompendo sua série de quatro títulos consecutivos.