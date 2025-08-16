Incêndios consomem noroeste e oeste da Espanha

A Espanha, que entra em sua terceira semana de alerta de onda de calor, continua combatendo os incêndios concentrados no noroeste e oeste, onde o exército foi mobilizado para ajudar a extinguir as chamas.

Castela e Leão, Galícia, Astúrias e Extremadura são atualmente os principais focos de incêndios florestais.

O chefe de Governo, Pedro Sánchez, presidiu a reunião do Comitê Estatal de Coordenação e Gestão de Incêndios Florestais neste sábado (16) "para analisar a evolução dos incêndios".