Líderes europeus estão dispostos a facilitar uma cúpula Trump-Zelensky-Putin

Líderes europeus afirmaram, neste sábado (16), que estão dispostos a facilitar uma cúpula entre Donald Trump, Volodimir Zelensky e Vladimir Putin, um dia após a reunião no Alasca entre os presidentes russo e americano sobre o conflito na Ucrânia.

"Estamos (...) dispostos a trabalhar com os presidentes Trump e Zelensky com vistas a uma cúpula tripartite, com o apoio da Europa", disseram a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes de França, Alemanha e Reino Unido em um comunicado conjunto.

Trump também mencionou a possibilidade de uma reunião tripartite em sua plataforma Truth Social.