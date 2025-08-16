Monção causa mais de 340 mortes no Paquistão em 48 horas

As equipes de resgate tentam, neste sábado (16), recuperar os corpos soterrados sob os escombros no norte do Paquistão, onde chuvas de monção excepcionalmente fortes mataram 344 pessoas em 48 horas.

Nos últimos dois dias, as chuvas torrenciais mais mortais atingiram diferentes distritos da província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão. Esta província é a mais atingida pelas tempestades, com 307 mortes, metade delas registrada nesta temporada de monções, segundo a autoridade local de gestão de desastres.

A maioria das vítimas foi arrastada por enchentes repentinas ou morreu quando suas casas desabaram, eletrocutadas ou atingidas por raios.