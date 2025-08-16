Onze mortos após explosão em fábrica de armas na Rússia

Uma explosão em uma fábrica de armas na região de Ryazan, na Rússia, deixou pelo menos 11 mortos na sexta-feira, informaram autoridades russas neste sábado (16), citando o descumprimento das normas de segurança como a principal causa.

"Durante as buscas entre os escombros, mais dois corpos foram encontrados. Infelizmente, 11 pessoas morreram", informou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia no Telegram.

Também especificou que 130 pessoas ficaram feridas e que mais de 360 socorristas estavam trabalhando no local.