Polícia abre investigação por insultos racistas a atacante do Bournemouth no estádio do Liverpool

A polícia inglesa anunciou que abriu uma investigação após um torcedor do Liverpool ter proferido insultos racistas contra o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, no jogo de abertura da Premier League.

O jogador declarou neste sábado (16), um dia depois da partida, que os insultos que recebeu o marcarão "para sempre",

"Não pelas palavras de uma pessoa, mas porque toda a família do futebol se uniu" para apoiá-lo, explicou.