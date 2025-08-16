Russos estão otimistas após cúpula Trump-Putin

A cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca concluiu sem que fosse anunciado um plano de paz para a Ucrânia, mas em Moscou despertou uma certa satisfação e esperanças, segundo os russos entrevistados neste sábado (16) pela AFP.

Para Vitali Romanov, de 46 anos, a reunião trouxe "esperança de que as coisas melhorem, para a Rússia, para o povo e para as pessoas que lutam" na linha de frente.

Esse funcionário do Museu de História de Moscou, entrevistado pela AFP a poucos passos do Kremlin, disse que deseja que tudo termine "logo" na Ucrânia, onde os combates continuam desde o início da ofensiva russa lançada em fevereiro de 2022.