'Tropicalização': aumento da temperatura no Mediterrâneo preocupa especialistas

Draman, que ainda se lembra de quando a temperatura do mar era de 25°C em agosto, há 25 anos, viu dezenas de espécies do mar Vermelho colonizarem as águas cristalinas de Antália, que registrou temperaturas próximas a 32°C na superfície esta semana.

O peixe-leão (Pterois miles), com cerca de 26 cm de comprimento e nadadeiras longas e manchadas, sente-se confortável neste mar quente, mas causa estragos.

"Há uma década, víamos um ou dois. Agora, são quinze ou vinte em cada mergulho, mais do que quando vamos ao mar Vermelho", diz ele.

"Eles são grandes predadores. Peixes pequenos, como os cabozes, sofrem muito; quase não os vemos mais. O mesmo vale para polvos e lulas", explica o mergulhador, mencionando também os danos causados pelo baiacu (Lagocephalus sceleratus).

Essas espécies invasoras alteram o equilíbrio do Mediterrâneo oriental, a parte mais quente deste mar e também a que se aquece mais rapidamente, enfatiza o professor Gil Rilov, pesquisador do Instituto Israelense de Pesquisa Oceanográfica e Limnológica (IOLR) e professor da Universidade de Haifa, cidade costeira no norte de Israel.

- Tropicalização -

"A invasão começou quase imediatamente após a abertura do Canal de Suez, em 1869, mas com o aumento da temperatura da água e a ampliação do canal [em 2015], novas espécies chegam a cada ano", disse o biólogo marinho à AFP.