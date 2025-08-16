Trump apoia plano territorial de Putin na Ucrânia, segundo fonte e imprensa

Trump conversou no sábado com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e dirigentes europeus sobre as conversas com Putin na sexta-feira.

"O presidente ucraniano rejeitou deixar o Donbass", assinalou a fonte.

Zelensky tem rejeitado qualquer concessão territorial, argumentando que está obrigado pela Constituição ucraniana, mas não descartou abordar o tema em uma reunião trilateral com Trump e Putin.

O New York Times também citou dois funcionários europeus que afirmaram que Trump apoia o plano "de cessar a guerra na Ucrânia cedendo territórios não conquistados aos invasores russos, em vez de tentar um cessar-fogo".

O Financial Times informou que Putin disse a Trump que "ele pode congelar o restante da linha de frente se suas demandas fundamentais forem atendidas" e a mensagem foi transmitida diretamente por Trump em sua conversa de sábado.

A fonte da AFP disse que funcionários americanos assinalaram que, se as demandas da Rússia forem cumpridas, então "Putin não continuaria a ofensiva nos oblasts de Kherson e Zaporizhzhia e, portanto, haveria ali uma espécie de congelamento".