Trump entrega carta de Melania sobre sequestros de crianças a Putin

"No mundo de hoje, algumas crianças são forçadas a rir silenciosamente, alheias à escuridão que as cerca", diz a carta, que não menciona a Ucrânia diretamente.

"Senhor Putin, o senhor pode, sozinho, restaurar o riso melodioso delas (...). Ao proteger a inocência dessas crianças, o senhor fará mais do que servir à Rússia: servirá à própria humanidade", continua a carta assinada por Melania.

"Uma ideia tão ousada transcende todas as divisões humanas, e o senhor, senhor Putin, está pronto para implementar essa visão com um simples traço de caneta hoje mesmo", diz o texto. "A hora é agora", afirma.

Antes da reunião no Alasca, alcançar o cessar-fogo imediato era uma das principais exigências de Trump. O presidente americano havia ameaçado Moscou com "consequências gravíssimas" caso o país não interrompesse as hostilidades.

No entanto, Trump abandonou sua exigência de cessar-fogo ao final da cúpula e afirmou que "a melhor maneira" de encerrar o conflito de três anos era um acordo de paz abrangente.