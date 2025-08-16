Trump quer plano de paz após fracasso em garantir cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não conseguiu um cessar-fogo na Ucrânia durante sua cúpula no Alasca com seu homólogo russo, Vladimir Putin, agora pede um "acordo de paz" para encerrar três anos e meio de conflito.

Trump havia dito que queria garantir um cessar-fogo na Ucrânia antes da reunião de sexta-feira com Putin, considerada decisiva, mas após a qual os dois líderes não revelaram nada sobre suas conversas.

"Todos concordaram que a melhor maneira de encerrar a terrível guerra entre Rússia e Ucrânia é chegar diretamente a um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não a um simples acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não é cumprido", declarou Trump em sua rede Truth Social ao retornar a Washington.