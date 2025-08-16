Ucranianos desiludidos após cúpula Trump-Putin porque 'não há paz'

Nesta semana, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, descreveu a cúpula como uma "vitória pessoal" para Putin, que permanece isolado do mundo ocidental desde a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

"Esta reunião foi inútil. Os problemas que concernem à Ucrânia devem ser resolvidos com a Ucrânia, com a participação dos ucranianos e com seu presidente", insistiu Nebroev.

Mais pessimista, a farmacêutica de Kiev, Laryssa Melny, acredita que "não haverá paz" tão cedo e que o conflito pode, na melhor das hipóteses, ser temporariamente congelado e depois retomado.

O presidente americano informou Zelensky e outros líderes europeus sobre o resultado de sua reunião com Putin na manhã deste sábado.

O líder ucraniano anunciou então que viajaria a Washington na segunda-feira para discutir com seu homólogo americano os meios para acabar com "as mortes e a guerra".

- "Continuamos vivendo" -

Em Kharkiv, uma cidade regularmente bombardeada, Olia Donik, de 36 anos, passeava neste sábado por um parque ensolarado, como milhões de ucranianos que tentam levar uma vida normal apesar de quase três anos e meio de guerra.