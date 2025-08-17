A luta de um brasileiro nas redes sociais contra os batedores de carteira de Londres

"Cuidado, batedores de carteira!", aconselha Diego Galdino a alguns turistas em Londres. Este brasileiro de 32 anos ganhou popularidade nas redes sociais com seus vídeos em que aparece perseguindo ladrões, em uma cidade onde os furtos de telefones dispararam.

Este entregador de comida começou filmando os ladrões enquanto cometiam seus furtos, antes de começar a abordá-los diretamente. Publicados no Instagram e TikTok sob o nome "pickpocketlondon", que em uma tradução literal significaria "batedor de carteira-Londres", esses vídeos viralizaram rapidamente.

Um deles, no qual um ladrão é visto cuspindo no próprio Galdino, acumula mais de 12 milhões de visualizações.