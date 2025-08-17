Air Canada cancela retomada de voos devido à continuação de greve

"A companhia aérea retomará seus voos a partir de amanhã [segunda-feira] à noite", acrescentou.

Mais cedo, a Junta de Relações Industriais do Canadá (JRIC) "ordenou à Air Canada que retomasse suas operações e que todos os comissários de bordo da Air Canada e da Air Canada Rouge voltassem a suas funções antes das 18h00 GMT de 17 de agosto de 2025", declarou a companhia em comunicado.

Os tripulantes de cabine da Air Canada abandonaram seus postos na madrugada de sábado por causa de um conflito salarial.

Algumas horas depois, a ministra do Trabalho, Patty Hajdu, invocou uma disposição legal para obrigar as duas partes a recorrer a uma arbitragem independente, por meio da JRIC.

A ministra considerou que a greve apenas aumentaria a carga financeira dos canadenses.

"A diretiva [da ministra], em virtude do artigo 107 do Código Trabalhista do Canadá, e a ordem da JRIC põem fim à greve na Air Canada, que provocou a suspensão de mais de 700 voos", disse a companhia aérea.