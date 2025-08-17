Arsenal vence Manchester United em Old Trafford

A principal contratação ofensiva dos 'Gunners', o atacante sueco Viktor Gyökeres, não estreou bem na Premier League, sem nenhum chute a gol e quatro passes certos até ser substituído aos 15 do segundo tempo.

Já o Manchester United teve uma atuação muito acima das que mostrou na última temporada, quando terminou o campeonato apenas na 15ª posição, mas não foi o suficiente para evitar a derrota diante de sua torcida.

"Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Eles foram corajosos e tentaram de tudo. Parabéns pelo jogo. Merecíamos um resultado diferente", disse o técnico do United, o português Rúben Amorim.

Raya foi o protagonista com suas defesas salvadoras, uma delas em um chute perigoso do atacante brasileiro Matheus Cunha e outra no segundo tempo em cabeçada de Bryan Mbeumo.

O goleiro espanhol também contou com a sorte em uma finalização de Patrick Dorgu que parou na trave.

"Não foi o nosso melhor dia. Não jogamos bem defensivamente, então foi uma batalha difícil. Lutamos até o fim, segurando a vantagem que construímos, e é isso que devemos destacar hoje", disse Raya após a partida.