Bolívia escolherá presidente em 2º turno entre dois candidatos de direita, segundo projeções

Nenhuma pesquisa antecipou a passagem de Paz para o segundo turno.

O senador, que cresceu no exílio por causa da perseguição que seus pais sofreram durante as ditaduras militares, superou o grande favorito das sondagens, Samuel Doria Medina, que somou 19% dos apoios.

As eleições confirmaram a rejeição ao Movimento ao Socialismo, que governou durante 20 anos, primeiro com Evo Morales e depois com Luis Arce, hoje adversários.

Os bolivianos votaram em meio a uma grave crise econômica pela escassez de dólares e combustíveis e com uma inflação anual de quase 25%, a maior em 17 anos.

Durante a administração de Arce, a Bolívia, outrora rico produtor de gás e com importantes recursos de lítio por explorar, quase esgotou suas reservas em dólares devido aos subsídios aos combustíveis que chegam aos 11,3 milhões de habitantes.

Alba Luz Arratia, de 18 anos e prestes a ingressar na universidade, votou confiante na mudança. "Estamos em uma situação muito difícil, mas sim temos esperança de que tudo saia bem", afirmou após votar pela primeira vez.