Dois candidatos de direita devem disputar segundo turno na Bolívia

A Bolívia escolherá seu próximo presidente em um segundo turno entre dois candidatos de direita, um senador que surpreendeu e um ex-presidente, que disputarão para substituir a esquerda após 20 anos de governo, segundo projeções da Ipsos-Ciesmori e da Captura Consulting.

Rodrigo Paz, senador por Tarija (sul), ficou em primeiro lugar com mais de 31% dos votos nas apurações rápidas de ambas as empresas de pesquisa. Em segundo lugar aparece o ex-mandatário Jorge Quiroga, com mais de 27%.

O milionário Samuel Doria Medina, favorito em todas as pesquisas até uma semana atrás, foi relegado ao terceiro posto, com mais de 19%.